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Облагородили родник «с историей»

Работники Новокуйбышевского НПЗ в сотрудничестве с коллегами по самарской площадке «Роснефти» возродили группу родников в Самарской области

Областная акция «Родники Самарской области» в рамках движения #ЭкоРавновесие проходит в губернии уже четвертый год. Цель экологического проекта — разведать, очистить и сохранить малоизвестные подземные ключи. В этом году предприятия, общественники и эксперты отправились в экотур к малоизвестному природному источнику в село Старые Сосны Клявлинского района. Мероприятие приурочили к Всемирному дню борьбы с опустыниванием и засухой.

Акция проходит при активном участии сотрудников предприятий самарской площадки компании «Роснефть». У волонтеров Новокуйбышевского НПЗ богатый опыт участия в экологических экспедициях: работники НК НПЗ проводят регулярные субботники на Волжских берегах, острове Проран, плоггинг-забеги в «Самарской Луке». Во время проведения акции они очистили и благоустроили более десятка родников Кинельского, Кинель-Черкасского, Красноярского района, в том числе единственный лесной родник, существующий в границах городского округа Ново­куйбышевск.

В этом году заводчане выехали в полноценную экспедицию по Клявлинскому району, чтобы найти заброшенный родник, очистить и благоустроить его на благо природы и на пользу местному населению.

Клявлинский район — уникальная местность. Территория, которую в настоящее время занимает район, известна с Х века. Богат культурными, национальными и природными достопримечательностями. Здесь можно встретить растения и животные, занесенные в Красную книгу. Клявлино лидирует по количеству природных источников, здесь насчитывается 215 родников. С помощью местных жителей волонтеры нашли родник «с историей» около села Старые Сосны. Своей богатой флорой и фауной эта местность во многом обязана роднику, точнее, целой группе родников, которые питают реку Сорок ключей. На ее берегах располагаются несколько сел, основанных еще в конце XVII века. Со временем старинные родники оказались забытыми и заброшенными. И участникам акции потребовались определенные усилия, чтобы найти их.

Участие в акции приняли работники Новокуйбышевского НПЗ, Куйбышевского НПЗ и Новокуйбышевского завода масел и присадок. А проводилась она, как и все предыдущие, при поддержке министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, а также издательства «Комсомольская Правда — Самара».

Потребовалась очень серьезная работа, волонтеры «Роснефти» облагородили прилегающую территорию, расчистили от травы и сухостоя, убрали заросли, мусор, обустроили спуск к источнику, а также отобрали пробы воды для анализа в специализированной лаборатории. Результаты анализов воды помогут в дальнейшем дать рекомендации населению по рациональному использованию родниковой воды.

Уникальность экспедиции состояла в том, что во время акции волонтерам удалось отыскать и навести порядок не одного, а целой группы родников, питающих реку Сорок Ключей. Это открытие вызвало огромную радость участников: не каждому удается обнаружить такое чудо природы.

На протяжении ряда лет волонтеры самарской группы НК «Роснефть» участвуют в природоохранных мероприятиях на территории присутствия и помогают муниципалитетам решать вопросы, связанные с обустройством природных источников и береговых зон. Благодаря реализации экологических программ и применению новых технологий предприятия самарской группы «Роснефти» сократили забор воды из природных источников и увеличили использование оборотной воды до 94–100%. Нефтяники более десяти лет ведут работу по восполнению водных биоресурсов, выпуская в акваторию Волги мальков ценных пород рыб: стерляди, сазана, толстолобика.

Помимо этого, с 2023 года сов­местно с национальным парком «Самарская Лука» реализуется крупный проект «Сохранение популяции белохвостого орлана, обитающего на территории национального парка „Самарская Лука“».

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