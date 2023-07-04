FinExpertiza: продолжительность рабочей недели нижегородцев превысила 39 часов

Жители Нижегородской области в первом квартале 2023 года работали в среднем по 39 часов и 21 минуту в неделю, подсчитали аналитики FinExpertiza. По этому показателю регион занял первое место в Приволжском федеральном округе и девятое в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Россияне в январе-марте трудились в среднем по 38,5 часа в неделю. За год продолжительность рабочей пятидневки выросла на 15 минут и достигла максимума за последние 10 лет. Это случилось на фоне рекордно низкой безработицы и кадрового дефицита, отметили в FinExpertiza.

Длиннее всего рабочая неделя была у жителей Хакасии и Калужской области (в среднем по 40 часов), короче — Алтая (35 часов) и Камчатского края (36 часов).

Общее количество рабочих часов увеличилось преимущественно из-за повышения экономической вовлеченности женщин, отметил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. «В первом квартале 2023 года мужчины традиционно работали больше женщин. Однако если по сравнению с первым кварталом 2022 года продолжительность рабочей недели у мужчин практически не изменилась, то у женщин она выросла на существенные 27 минут»,— сказал господин Микаелян.

Исследование проводилось по данным Росстата, который каждый месяц выборочно опрашивает работников в возрасте от 15 лет. Участие приняли около 77 тыс. жителей.

Сколько работают и отдыхают в России и других странах — в материале «Ъ» «Работа и отдых в годах, месяцах, днях и человеко-часах».

Елена Ковалева