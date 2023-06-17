Работа и отдых в годах, месяцах, днях и человеко-часах

На 14 июня выпало сразу две знаменательные для российских трудящихся даты: в 1897 году был впервые законодательно ограничен рабочий день, в 1918 году — введены отпуска. О том, сколько работают и отдыхают в России и других странах мира,— в материале «Ъ».

Где меньше работают

Закон, подписанный Николаем II в 1897 году, ограничил рабочий день в заведениях фабрично-заводской промышленности одиннадцатью с половиной часами и ввел 6-дневную рабочую неделю, а также 14 обязательных праздничных дней. Впоследствии количество рабочих часов сокращалось (за исключением военного периода), проводились эксперименты с непрерывной рабочей неделей и плавающими выходными (в 1920–1930-х годах). Знакомая нам пятидневная неделя была введена в 1967 году. Нормативное ограничение продолжительности рабочего времени 40 часами в неделю действует с 1991 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В таблице даны законодательные ограничения нормальной продолжительности рабочего времени, допускались различные отклонения. КЗоТ 1971 года устанавливал ограничение ежедневной работы (7 часов) только для работников предприятий, которые не переводились на пятидневку, для остальных она определялась правилами внутреннего трудового распорядка или графиками сменности.

В таблице даны законодательные ограничения нормальной продолжительности рабочего времени, допускались различные отклонения. КЗоТ 1971 года устанавливал ограничение ежедневной работы (7 часов) только для работников предприятий, которые не переводились на пятидневку, для остальных она определялась правилами внутреннего трудового распорядка или графиками сменности.



Аналогичный путь по сокращению рабочего времени проделали практически все страны мира. По данным историков, полтора века назад (1870 год) в странах с ранней индустриализацией трудящиеся работали более 3 тыс. часов в год, что эквивалентно 60–70 часам в неделю в течение 50 недель в году. Для сравнения: в настоящее время в среднем по развитым экономикам — 1716 часов в год, или 34 часа в неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Страны ОЭСР даны выборочно, данные за 2021 или последний доступный год

Страны ОЭСР даны выборочно, данные за 2021 или последний доступный год



В частности, в Германии число рабочих часов сократилось более чем наполовину — с 3284 часов в 1870-м до 1349 в 2021-м (в среднем 28 часов в неделю, учитывая 48 рабочих недель и 4 недели отпуска в году).

Как показывает статистика Международной организации труда (МОТ), рабочее время в большинстве стран мира сейчас вписывается в границы 30–50 часов в неделю.

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Переработки, по данным МОТ, более свойственны странами с развивающимися экономиками. В них значительной доле населения приходится работать дольше, чтобы заработать себе на жизнь. К примеру, в Бутане и Бангладеш каждый второй работник трудится 49 и более часов в неделю. Для сравнения: в странах Евросоюза в 2022 году только 7% трудоустроенного населения работали так много.

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Наряду с ростом благосостояния страны (измеряемого, к примеру, в ВВП на душу населения) сокращению рабочих часов также способствует увеличение производительности труда.

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Неудивительно, что эксперименты по введению четырехдневной рабочей недели, пока в основном на уровне бизнеса, проводятся в передовых странах. В частности, в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Ирландии, Новой Зеландии.

Российские политики и эксперты в последние годы также выдвигали схожие инициативы. Как показывают опросы, граждане относятся к ним сдержанно, опасаясь, что это приведет к снижению дохода. А вот за прибавку к зарплате две трети россиян готовы вернуться к шестидневке.

Где больше отдыхают

14 июня 1918 года постановлением СНК РСФСР в России были впервые введены отпуска. Минимальная продолжительность отпуска несколько раз пересматривалась в сторону увеличения (за исключением военного периода, когда они были вообще отменены) и к 1991 году достигла 24 рабочих дней. В 2002 году с принятием нового Трудового кодекса отпуск в России стал исчисляться исходя из 28 календарных дней.

Глобальное исследование положенного по закону отдыха провел портал Resume.io. По его данным, средняя продолжительность отпуска по всем странам мира составляет 18,2 дня. Российский четырехнедельный отпуск находится ближе к верхней границе рейтинга. В 22 странах мира работникам по закону полагается 30 дней оплачиваемого отпуска в год, половина из них находится в Африке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 30 дней отпуска: Алжир, Андорра, Бахрейн, Бутан, Гвинея, Джибути, Йемен, Коморские о-ва, Кувейт, Ливия, Мадагаскар, Мали, Мальдивы, Маршалловы о-ва, Монако, Нигер, Оман, Панама, Перу, Того, Туркменистан, Экваториальная Гвинея

30 дней отпуска: Алжир, Андорра, Бахрейн, Бутан, Гвинея, Джибути, Йемен, Коморские о-ва, Кувейт, Ливия, Мадагаскар, Мали, Мальдивы, Маршалловы о-ва, Монако, Нигер, Оман, Панама, Перу, Того, Туркменистан, Экваториальная Гвинея



На другом конце спектра США — единственная развитая экономика, в которой вообще нет обязательного оплачиваемого отпуска, установленного законом. Этот вопрос отдан на усмотрение работодателя. В среднем сотрудники американских компаний получают скромные по нашим меркам 14 дней, хотя некоторые работают вообще без отпусков.

В исследовании учитывались не только оплачиваемые отпуска, но и государственные праздники, объявленные выходными днями. По суммарному количеству праздничных и отпускных дней на первом месте оказался Иран, у которого к достаточно длительному отпуску (26 дней) добавился еще почти месяц праздников (как религиозных, так и революционных). Россия также попала в число лидеров, расположившись по сумме праздничных (14) и отпускных (28) дней во второй десятке. Лучшая позиция среди стран ОЭСР у Австрии — в третьей десятке (38 дней в сумме).

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Следует отметить, что количество установленных законом отпускных дней и реально отгулянных нередко отличается. В странах ОЭСР чаще в бОльшую сторону. Особенно во Франции, где по закону полагается 25 дней, а гуляют французы в среднем больше месяца. Японцы, наоборот, склонны брать меньше отпусков, чем положено.

Тенденция подтверждается исследованием Ipsos, которое показало, что в среднем две трети респондентов в 27 странах мира предпочитают отгулять свой отпуск целиком. Жители Японии, Китая, Южной Кореи оказались в числе стран, которые менее склонны полноценно отдохнуть, стран Европы и России —больше.

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Причины отказа от отпуска в данном исследовании не назывались. Однако другие опросы, проводимые в разных странах мира, показывают, что они могут варьироваться: от страха, что это негативно повлияет на карьерные перспективы, до банальной нехватки денег.

Между тем многочисленные исследования доказали важность соблюдения баланса между работой и отдыхом. Недостаток последнего не только снижает качество жизни работников, но и негативно отражается на их продуктивности. Более прямолинейно высказалась Всемирная организация здравоохранения. В прошлом году были обнародованы результаты первого полноценного исследования ВОЗ на эту тему. Оно показало, что с 2000 по 2016 год количество вызванных переработками смертей от болезней сердца выросло на 42%, от инсультов — на 19%. В 2016 году они убили 745 тыс. человек.