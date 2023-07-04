Вернули жизнь

Сотрудники предприятий самарской группы ПАО «НК «Роснефть» приняли участие в экологической экспедиции «Родники Самарской области» с целью охраны и восстановления неизвестных или находящихся на грани исчезновения природных источников. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с опустыниванием и засухой и проходит при поддержке Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и при активном участии медиагруппы «КП в Самаре».



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В Самарской области исследователи насчитывают более полутора тысяч родников. Но лишь немногие из них популярны и хорошо оборудованы. Большинство источников заброшены и замусорены. Однако все они — важная часть водной системы земли и требуют бережного отношения человека. Именно на поддержание природной чистоты малых источников, которые питают наши реки, направлена экологическая экспедиция «Родники Самарской области» в рамках движения #ЭкоРавновесие. Уже четвертый год подряд ее активными участниками становятся волонтеры Куйбышевского НПЗ. В составе экодесанта также работники Новокуйбышевского НПЗ и Новокуйбышевского завода масел и присадок, для которых такие акции — давняя и добрая традиция. Уже несколько лет эковолонтеры «Роснефти» помогают муниципалитетам решать вопросы, связанные с благоустройством природных источников и облагораживанием прилегающей к ним территории. Родники играют заметную роль для экосистемы родного края — питают реки, озера и другие водоемы, поддерживая водный баланс в равновесии. Эти природные ключи находятся вблизи населенных пунктов и имеют важное значение для водообеспечения населения.

В ходе июньской акции волонтеры расчистили родник «Гусиный» в селе Старые Сосны Клявлинского района Самарской области. Участникам удалось обнаружить и восстановить не один, а сразу четыре ключа, бьющих из-под земли и питающих реку Сорок ключей. На ее берегах располагаются несколько сел, основанных в конце 17-го века. По словам местных жителей, здесь растут и обитают растения и животные, занесенные в Красную книгу Самарского региона.

Экспедиция «Родники Самарской области» все чаще становится операцией по спасению природных источников

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры и деятельности НК «Роснефть». Компания реализует комплексную программу сохранения природных ресурсов и нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства. Благодаря реализации экологических программ и применению новых технологий заводы самарской группы «Роснефти» вносят существенный вклад в сохранение водных ресурсов региона: к примеру, сократив забор воды из природных источников и увеличив использование оборотной воды до 94 — 100%. Предприятия нефтепереработки и нефтехимии «Роснефти» активно внедряют инновационные комплексы биологической очистки сточных вод. Более десяти лет ведут работу по восполнению вод­ных биоресурсов, выпуская в акваторию Волги мальков ценных пород рыб: стерляди, сазана, толстолобика.

— Идея акции созвучна с позицией нашего предприятия в отношении водных ресурсов. Вода — основа жизни, и мы должны бережно и благодарно относиться к природе, сохранять и восполнять ее богатства, — говорит начальник отдела охраны окружающей среды Куйбышевского НПЗ Анна Ильина. — Акция «Родники Самарской области» дает возможность позаботиться об окружающей среде и открыть для себя красоту родного края.

В этот раз нефтепереработчики расчистили русла родников от травы и сухостоя, убрали заросли, обустроили спуск к источнику, а специалисты самарского центра стандартизации и метрологии отобрали пробы воды для анализа в специализированной лаборатории. Их результаты помогут в дальнейшем дать рекомендации населению по рациональному использованию родниковой воды.

— Работа проделана колоссальная, но усталости нет совсем. Состояние источника до и после нашей работы настолько разительно, что нас переполняет гордость. А радость открытия новых истоков ни с чем не сравнима! — говорят волонтеры.

В предыдущие годы заводчане помогали благоустраивать малоизвестные родники в Кинельском, Кинель-Черкасском, Красноярском районе, а также под Новокуйбышевском. Но «Родники Самарской области» — далеко не единственная акция по сохранению водных ресурсов, в которой принимает участие КНПЗ. В мае волонтеры предприятия очищали от мусора берега реки Татьянки, а на лето и осень запланированы традиционные выпуски в акваторию Волги молоди санитара рек сазана и краснокнижной стерляди.