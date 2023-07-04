«Известия»: продажи смартфонов в России впервые превзошли докризисный уровень

Продажи смартфонов в России впервые с начала введения западных санкций превысили докризисный уровень, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей сетевых магазинов техники и электроники.

«Во втором квартале 2023 года спрос на смартфоны выше, чем за аналогичный период 2021-го. Повышение продаж связано с активной экспансией китайских телефонных брендов, доля которых уже достигает 70–80%»,— рассказали «Известиям» в ритейлерах МТС и «М.Видео-Эльдорадо».

Представитель Минпромторга РФ в разговоре с изданием подтвердил высокий спрос на смартфоны в РФ и отметил, что потребители активно предзаказывают новинки и интересуются новыми брендами, которые появились на российском рынке. По данным федерального ведомства, сейчас на отечественном рынке не наблюдается дефицита смартфонов, в том числе на флагманские модели.

Ранее источники «Ъ» сообщили, что из-за снижения спроса на премиальные смартфоны от Apple и «неконтролируемых поставок» по параллельному импорту на российском рынке сложился переизбыток смартфонов. При этом остальной рынок смартфонов растет: в январе—мае общий спрос увеличился на 12% при снижении на технику от Apple на 4%. В конце весны некоторые модели iPhone даже подешевели на 6–10%. Однако дальнейшего серьезного снижения цен эксперты не ждут.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «iPhone залежались».

Александр Кислов