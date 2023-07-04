Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Водителя лесовоза в Рыбинске обвинили в гибели мальчика-велосипедиста

В Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего водителя «КАМАЗа», который насмерть сбил 14-летнего подростка-велосипедиста. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал об аварии 30 июня возле деревни Макарово на Переборском тракте в Рыбинском районе. Лесовоз совершил наезд на подростка-велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления. В УМВД отметили, водитель «КАМАЗа» был трезв. Сейчас продолжаются следственные действия, обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...