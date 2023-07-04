Водителя лесовоза в Рыбинске обвинили в гибели мальчика-велосипедиста

В Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего водителя «КАМАЗа», который насмерть сбил 14-летнего подростка-велосипедиста. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал об аварии 30 июня возле деревни Макарово на Переборском тракте в Рыбинском районе. Лесовоз совершил наезд на подростка-велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления. В УМВД отметили, водитель «КАМАЗа» был трезв. Сейчас продолжаются следственные действия, обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Алла Чижова