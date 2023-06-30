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В Рыбинске лесовоз насмерть сбил мальчика-велосипедиста

В Рыбинском районе Ярославской области грузовой «Камаз» насмерть сбил 14-летнего подростка-велосипедиста. Об этом сообщает УМВД по Ярославской области.

Место происшествия

Место происшествия

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Место происшествия

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Авария произошла около 09:40 утра 30 июня возле деревни Макарово на Переборском тракте в Рыбинском районе. Как рассказали в УМВД, грузовик совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. Подросток 2008 года рождения погиб на месте происшествия.

Как уточнили в областном управлении МЧС, «Камаз» перевозил лес. За рулем лесовоза был 37-летний мужчина. По факту ДТП в областном УМВД проводят проверку.

Андрей Иванов

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