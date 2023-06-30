В Рыбинске лесовоз насмерть сбил мальчика-велосипедиста

В Рыбинском районе Ярославской области грузовой «Камаз» насмерть сбил 14-летнего подростка-велосипедиста. Об этом сообщает УМВД по Ярославской области.
Место происшествия
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Авария произошла около 09:40 утра 30 июня возле деревни Макарово на Переборском тракте в Рыбинском районе. Как рассказали в УМВД, грузовик совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. Подросток 2008 года рождения погиб на месте происшествия.
Как уточнили в областном управлении МЧС, «Камаз» перевозил лес. За рулем лесовоза был 37-летний мужчина. По факту ДТП в областном УМВД проводят проверку.