В Рыбинске лесовоз насмерть сбил мальчика-велосипедиста

В Рыбинском районе Ярославской области грузовой «Камаз» насмерть сбил 14-летнего подростка-велосипедиста. Об этом сообщает УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Место происшествия

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Авария произошла около 09:40 утра 30 июня возле деревни Макарово на Переборском тракте в Рыбинском районе. Как рассказали в УМВД, грузовик совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. Подросток 2008 года рождения погиб на месте происшествия.

Как уточнили в областном управлении МЧС, «Камаз» перевозил лес. За рулем лесовоза был 37-летний мужчина. По факту ДТП в областном УМВД проводят проверку.

Андрей Иванов