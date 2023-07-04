Малые ракетные корабли российского флота вооружат ЗРК «Панцирь-МЕ»

Все малые ракетные корабли (МРК) Военно-морского флота России планируют вооружить морским зенитным ракетным комплексом «Панцирь-МЕ». Об этом «РИА Новости» рассказал гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мы будем предлагать заказчикам МРК, которые имеют в своем составе проверенную на корабле систему "Панцирь". Это корабль проекта "Каракурт". Сегодня "Панцирь" на всех наших кораблях уже есть и будет. Если раньше мы ставили зенитные комплексы "Дуэт", то сегодня это "Панцирь", который действительно эффективен»,— рассказал господин Мистахов. По его словам, все заявленные характеристики «Панциря-МЕ» были подтверждены в ходе испытаний.

Панцирь-МЕ — зенитный ракетно-артиллерийский комплекс, состоящий из командного и боевого модулей, системы хранения и перезаряжания. В состав боевого модуля входят два 30 мм артиллерийских автомата, направляющие на восемь транспортно-пусковых контейнеров с ракетами.

«Он ("Панцирь-МЕ".— "Ъ") работал в рамках интегрированных систем на корабле, в единой системе управления. Заказ вместе с изделием сейчас находится на ревизии, на покраске с последующей уже сдачей флоту»,— сказал господин Мистахов.

Ренат Мистахов в разговоре с агентством обратил внимание, что в настоящее корабль должен иметь хорошую артиллерию, ракетный комплекс, то есть экспортный «Калибр», «Панцирь», который обеспечит полностью ПВО корабля. Он добавил, что корабли должны сегодня сами себя защищать от воздушных и морских беспилотников.

Малый ракетный корабль — подкласс ракетных кораблей в советской военно-морской классификации. Он занимает промежуточное положение между ракетным катером и большим ракетным кораблем.