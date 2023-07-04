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Коммерсантъ FM
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G1: прокуратура оштрафовала Неймара на $3,3 млн за незаконные работы на своей земле

Прокуратура Бразилии оштрафовала форварда сборной страны по футболу Неймара на $3,3 млн за сооружение искусственного пруда и купальной зоны на принадлежащем ему земельном участке в Рио-де-Жанейро, сообщает бразильское издание G1.

Неймар

Неймар

Фото: Benoit Tessier/File Photo, Reuters

Неймар

Фото: Benoit Tessier/File Photo, Reuters

Как отмечает издание, бразильские власти пришли к выводу, что футболист не обеспечил экологический надзор за проведением работ по созданию искусственного пруда. По итогам проведенного разбирательства Неймар был признан виновным в перемещении почвы и уничтожении растительного покрова.

Кроме того, бразильца оштрафовали на еще почти на $208 тыс. за незаконное купание в пруду — ранее власти запретили ему это делать, однако, как заключил прокурор, Неймар все равно пользовался водоемом.

Как отмечает G1, в ходе визита природоохранной инспекции в резиденцию футболиста, которая зафиксировала незаконный забор воды, изменение русла протекающей реки и другие несогласованные работы на участке Неймара, был арестован его отец, который вел себя агрессивно. У бразильского нападающего сейчас есть 20 дней для того, чтобы обжаловать решение прокуратуры. Если он этого не сделает, оно официально вступит в законную силу и Неймару придется выплатить штраф.

Александр Кислов

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