В Ярославле началось благоустройство Павловской рощи

В Павловской роще в Дзержинском районе Ярославля начинается благоустройство. Об этом на общегородском совещании заявил мэр города Артем Молчанов.
Павловская роща
Фото: Ъ-Ярославль
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», сроки начала работ были сдвинуты из-за гнездования птиц. С 1 июля благоустройство можно начинать. Как отметил заместитель мэра Ярославля Николай Степанов, подрядчик вышел на объект, отдельные возникшие у него вопросы в мэрии обещают решить.
Мэр Ярославля Артем Молчанов дал поручение главе Дзержинского района Екатерине Мусиновой контролировать ход работ в роще.
«Часть жителей уверены, что проект является необходимым и правильным. У части жителей есть опасения. Такие опасения должны сниматься. Вместе с общественниками вы должны находиться там и следить за ходом работ»,— заявил Артем Молчанов.
Подрядной организацией на объекте является ООО «Ас-Экосервис», стоимость ремонта составила 35 млн руб.