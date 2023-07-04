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В Ярославле началось благоустройство Павловской рощи

В Павловской роще в Дзержинском районе Ярославля начинается благоустройство. Об этом на общегородском совещании заявил мэр города Артем Молчанов.

Павловская роща

Павловская роща

Фото: Ъ-Ярославль

Павловская роща

Фото: Ъ-Ярославль

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», сроки начала работ были сдвинуты из-за гнездования птиц. С 1 июля благоустройство можно начинать. Как отметил заместитель мэра Ярославля Николай Степанов, подрядчик вышел на объект, отдельные возникшие у него вопросы в мэрии обещают решить.

Мэр Ярославля Артем Молчанов дал поручение главе Дзержинского района Екатерине Мусиновой контролировать ход работ в роще.

«Часть жителей уверены, что проект является необходимым и правильным. У части жителей есть опасения. Такие опасения должны сниматься. Вместе с общественниками вы должны находиться там и следить за ходом работ»,— заявил Артем Молчанов.

Подрядной организацией на объекте является ООО «Ас-Экосервис», стоимость ремонта составила 35 млн руб.

Андрей Иванов

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