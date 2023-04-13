Благоустройство Павловской рощи в Ярославле начнется 1 июля

Начало благоустройства Павловской рощи в Ярославле будет сдвинуто на три месяца и стартует только 1 июля 2023 года. Об этом на заседании координационного совета жителей Заволжского района заявил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект благоустройства рощи

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Проект благоустройства рощи

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Благоустройство общественной территории должно было начаться 1 апреля. Как сообщал «Ъ-Ярославль», подрядной организацией выбрали ООО «Ас-Экосервис». Но Павловский парк в Ярославле является памятником природы, и на начало работы повлияют внешние факторы.

«Сейчас контракт заключен. Подрядчик готов выполнять работы, но поскольку это памятник природы, там сейчас началось гнездование птиц. Гнездование закончится 1 июля. Делать все равно будем. 1 июля не настолько критично еще для благоустройства. Июль, август, сентябрь —сухие месяцы. Работа будет сделана»,— рассказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Андрей Иванов