ФСБ сообщила о задержании пособника украинских спецслужб в Тюмени

Сотрудники ФСБ задержали в Тюмени россиянина, который был «пособником украинских спецслужб». Он склонял офицера одной из воинских частей города перейти на сторону Украины вместе с вверенной ему частью, утверждают в ведомстве.

«В Тюмени пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации»,— сказано в сообщении Центра общественных связей ФСБ (ЦОС) (цитата по ТАСС).

Как утверждают в ЦОС, в качестве аргументов россиянин использовал «заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооруженные силы РФ», а также гарантировал организацию связи с украинскими спецслужбами.

Против него возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ), по этой статье ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании в ЛНР гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Против него возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).