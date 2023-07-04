Башгосфилармония заплатит 3,9 млн рублей за сабантуи в регионах России

Башкирская государственная филармония заключила четыре контракта, связанные с организацией народного праздника сабантуя в российских регионах, извещения об этом опубликованы на портале госзакупок. Общая стоимость подписанных с единственными поставщиками договоров составила 3,9 млн руб.

Наибольшую сумму — 2,3 млн руб. — госучреждение предусмотрело на «создание образа мероприятия на сценической площадке». Аренда сценических конструкций обошлась в 440 тыс. руб., светового и светодиодного оборудования для проведения мероприятий стоила 570 тыс. руб. Стоимость аренды звукового оборудования составила 590 тыс. руб. Закупки проводились в соответствии с планом учреждения культуры на 2023 год.

В документации госзакупок не раскрываются даты и регионы, в которых проводятся сабантуи. На сайте правительства Башкирии сообщается, что в минувшие выходные республика организовала проведение народного праздника в Москве на территории музея-заповедника «Коломенское».

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее Башгосфилармония заключила контракт стоимостью 3 млн руб. на проведение сабантуя в Ташкенте, еще в 436 тыс. руб. госучреждению обошлась доставка артистов на сабантуи в Нижневартовск и Сочи.

Наталья Балыкова

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