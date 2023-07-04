В Ростове-на-Дону высажено 900 тысяч летних цветов

В Ростове-на-Дону завершились работы по высадке летников. Всего в донской столице высажено 900 тыс. цветов, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Алексей Логвиненко.

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По словам градоначальника, на клумбах Ростова расцвели тагетисы, бегония, алиссум, агератум, газания, катарантус, петуния и другие растения. Они украшают дорожные развязки, въезды в районы региональной столицы, скверы и парки.

«Коммунальными службами города ежедневно проводятся уходные работы за высаженными зелеными насаждениями, в том числе прополка клумб и цветников, полив и рыхление»,— написал Алексей Логвиненко.

Как сообщалось в мае текущего года, в городе планировалось высадить 1 млн саженцев летних цветов.

Анастасия Назарова