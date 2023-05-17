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В Ростове планируют высадить около 1 млн летних цветов

На клумбах Ростова началась высадка летних цветов. Всего в городе планируют высадить 1 млн саженцев, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Фото: пресс-служба администрации Ростова

Фото: пресс-служба администрации Ростова

«Первые посадили к празднованию Дня Великой Победы. Мемориалы, памятные места украсили красная пеларгония, тагетес, колеус, цинерария»,— отметил он.

Работы по озеленению должны завершиться к середине июня. Планируется сажать тагетес разных цветов, петунию, газанию, колеус, львиный зев, цинию и др. Всего будет высажено около 1 млн саженцев на более чем 300 объектах.

Кристина Федичкина

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