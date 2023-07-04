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Начальник управления ЖКХ Новороссийска Александр Алевинский покинул свой пост

В Новороссийске Александр Алевинский оставил должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Об этом сообщил источник «Ъ-Кубань».

Фото: пресс-служба МКУ «УЖКХ города» МО город Новороссийск

Фото: пресс-служба МКУ «УЖКХ города» МО город Новороссийск

Глава управления написал заявление об уходе по собственному желанию. Господин Алевинский возглавлял управление с января 2022 года.

Ранее пост заместителя главы Новороссийска по вопросам ЖКХ покинул Дмитрий Алферов. Свою должность господин Алферов занимал с 2022 года.

Анастасия Донскова

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