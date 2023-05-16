Дмитрий Алферов покинул пост замглавы Новороссийска по вопросам ЖКХ

Заместитель главы Новороссийска по вопросам сферы жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Алферов покинул свой пост. Об этом господин Алферов сообщил в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Дмитрия Алферова Фото: Telegram-канал Дмитрия Алферова

Должность заместителя главы администрации Новороссийска Дмитрий Алферов занимал с 2022 года. О причинах завершения работы в данном качестве не сообщается.

«Направление, которым я руководил, непростое. Со своей стороны всегда прикладывал максимум усилий для того, чтобы сделать лучшее из возможного. Мне было приятно вложить свой труд в развитие Новороссийска»,— говорится в сообщении.

На портале мэрии господин Алферов все еще значится в должности замглавы.

Дмитрий Алферов родился в 1989 году в Краснодаре. В 2011 году окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В том же году он стал работать в администрации Новороссийска в качестве специалиста отдела по организационной работе. До назначения на должность замглавы города господин Алферов был начальником управления торговли и потребительского рынка.

Анастасия Донскова

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