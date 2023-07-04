Хитрое плетение

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, какие варианты плетения кос сегодня актуальны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @goop Фото: @goop

Косы — это прическа, которая удобна и зимой, и летом, а потому никогда не выходит моды. Каждый сезон появляются все новые и новые интерпретации того, как же сейчас выглядит самая актуальная коса. Однако стилисты сходятся на том, что правильно заплетенная и красиво зафиксированная прическа-коса или укладка с элементами плетения претерпевают сейчас свой очередной ренессанс и, по сути, создают ее oбладателю очень стильный образ, причем это относится как к женщинам, так и к мужчинам.

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Мужские прически с косами не только круто выглядят, визуально добавляют волос, но и помогают защитить ломкие волосы от стресса ежедневной укладки. Кроме того, коса — это еще и удобство: набив руку и разобравшись с хитростями плетения, можно в два счета собраться на мероприятие или просто привнести в свой привычный стиль свежий акцент. Косы-короны, деревенские, простые, «рыбий хвост», голландское плетение, хиппи-косички — вариантов очень много.

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