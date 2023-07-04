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Коммерсантъ FM
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Хитрое плетение

Прически этого лета: как носить косы

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, какие варианты плетения кос сегодня актуальны.

Фото: @goop

Фото: @goop

Косы — это прическа, которая удобна и зимой, и летом, а потому никогда не выходит моды. Каждый сезон появляются все новые и новые интерпретации того, как же сейчас выглядит самая актуальная коса. Однако стилисты сходятся на том, что правильно заплетенная и красиво зафиксированная прическа-коса или укладка с элементами плетения претерпевают сейчас свой очередной ренессанс и, по сути, создают ее oбладателю очень стильный образ, причем это относится как к женщинам, так и к мужчинам.

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Lil Nas X

Lil Nas X

Фото: John Salangsang / Variety / Getty Images

Снуп Дог

Снуп Дог

Фото: Denise Truscello / Getty Images for RMG

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Lil Nas X

Фото: John Salangsang / Variety / Getty Images

Снуп Дог

Фото: Denise Truscello / Getty Images for RMG

Мужские прически с косами не только круто выглядят, визуально добавляют волос, но и помогают защитить ломкие волосы от стресса ежедневной укладки. Кроме того, коса — это еще и удобство: набив руку и разобравшись с хитростями плетения, можно в два счета собраться на мероприятие или просто привнести в свой привычный стиль свежий акцент. Косы-короны, деревенские, простые, «рыбий хвост», голландское плетение, хиппи-косички — вариантов очень много.

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Зендая

Зендая

Фото: Steve Granitz / WireImage

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: East News

Кьяра Ферраньи

Кьяра Ферраньи

Фото: @chiaraferragni

Джиджи Хадид

Джиджи Хадид

Фото: @gigihadid

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Фото: @kimkardashian

Хейли Бибер

Хейли Бибер

Фото: @haileybieber

Эмили Блант

Эмили Блант

Фото: @emilyblutofficial

Ванесса Хадженс

Ванесса Хадженс

Фото: @vanessahugens

Кирстен Зеллерс

Кирстен Зеллерс

Фото: @kristenzellers

Кара Делевинь

Кара Делевинь

Фото: Bertrand Rindoff Petroff / Getty Images

Сторм Рид

Сторм Рид

Фото: @stormreid

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли

Фото: Stephen Lovekin / Getty Images

Тина Кунаки

Тина Кунаки

Фото: Arnold Jerocki / GC Images

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Зендая

Фото: Steve Granitz / WireImage

Белла Хадид

Фото: East News

Кьяра Ферраньи

Фото: @chiaraferragni

Джиджи Хадид

Фото: @gigihadid

Ким Кардашьян

Фото: @kimkardashian

Хейли Бибер

Фото: @haileybieber

Эмили Блант

Фото: @emilyblutofficial

Ванесса Хадженс

Фото: @vanessahugens

Кирстен Зеллерс

Фото: @kristenzellers

Кара Делевинь

Фото: Bertrand Rindoff Petroff / Getty Images

Сторм Рид

Фото: @stormreid

Блейк Лайвли

Фото: Stephen Lovekin / Getty Images

Тина Кунаки

Фото: Arnold Jerocki / GC Images

Ирина Кириенко

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