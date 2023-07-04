Два депутата Госдумы стали «паровозами» «Справедливой России» в Ярославской области

Территориальные группы партийного списка «Справедливой России» (СР) на выборах в Ярославскую областную думу возглавили депутаты Госдумы Анатолий Лисицын и Анатолий Грешневиков. Списки кандидатов «Ъ-Ярославль предоставили в региональном отделении «Справедливой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Грешневиков и Анатолий Лисицын

Фото: Избирательная комиссия Ярославской области Анатолий Грешневиков и Анатолий Лисицын

Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

Партия выдвинула 28 кандидатов по одномандатным округам и 33 претендента по партийным спискам. «СР» не будет иметь кандидатов в одномандатных округах №1,5,15,28,30,32. Самая большая территориальная группа партии в Рыбинске состоит из шести человек, первым в списке значится депутат Госдумы Анатолий Грешневиков. Еще один депутат Госдумы Анатолий Лисицын возглавил партгруппу в Ярославле. Как уже сообщал «Ъ-Ярославль», в «Справедливой России» решили использовать технологию «паровозов», выдвинув узнаваемых кандидатов, которые не будут работать в облдуме.

Среди кандидатов «Справедливой России» есть и политики, ранее выдвигавшиеся от других партий. Так в Рыбинске баллотируются действующие депутаты областной думы от «Единой России» — Владимир Денисов и от КПРФ — Шакир Абдуллаев и Андрей Ершов. Еще одна бывшая представительница КПРФ, депутат Заволжского сельского поселения идет от «СР» в Заволжском районе против действующего областного депутата-коммуниста Эльхана Мардалиева.

Также в партийном списке эсеров представлены действующие депутаты областной думы Сергей Хабибулин и Ольга Секачева, депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин, депутаты городской думы Переславля Светлана Таранова и Евгений Работников.

Андрей Иванов