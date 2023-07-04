«С глаз долой — из сердца вон»

В ЕС заморожено российских активов на €207 млрд. Эту сумму озвучили 3 июля в Еврокомиссии. Согласно подготовленному плану, эти средства предполагается пустить в оборот, а доход от операций направить на восстановление Украины. Кроме того, каждой из стран ЕС предлагается разработать собственный юридический регламент по использованию ресурсов из России. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что развод Москвы с Западом вступает в очередную фазу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции в Гааге назвал точную сумму замороженных российских активов в Европе — €207 млрд. Сюда входят, в частности, средства Центрального банка. При этом главное достижение в том, что у Еврокомиссии появился наконец-то оформленный план, как их использовать для помощи Украине.

Работа над этим идет с октября прошлого года, и вот результат. Деньги предполагается инвестировать в некие доходные проекты, а вырученную от этого прибыль направлять Киеву на восстановление экономики. Таким образом планируется получать €3 млрд ежегодно.

Общая сумма ущерба стране оценивается в €400-700 млрд. Однако что-то подсказывает, цифра эта далеко не окончательная. Она будет и дальше корректироваться, естественно, в сторону увеличения. Тем не менее данную программу действий нужно еще согласовать, утвердить всем европейским сообществом. Как мы знаем, все это непросто.

При этом каждая страна ЕС сможет принять в дополнение к этому собственный регламент, как быть с замороженной российской собственностью. И примеры ее изъятия уже имеют место.

Интересный момент: активы не изымают, а направляют в оборот, то есть, наверное, когда-нибудь Российская Федерация сможет все это вернуть. Теоретически.

Впрочем, все это в новинку. Ничего похожего ранее не принималось, поэтому с высокой долей вероятности возражения со стороны стран-участниц в той или иной степени возникнут. Тем не менее определенный прогресс налицо. Считать ли положительной новостью тот факт, что ресурсы заморожены, а не конфискованы? Отчасти да. Можно даже попытаться оспорить эти действия в судах. Санкциям же удается как-то противостоять. Возможно, и здесь что-нибудь да получится.

Другой вопрос, так сказать, общего характера: как далеко все это зайдет? Российские граждане все еще могут ездить в недружественные страны и даже вести там дела. Сложно, но можно. Тем более что евробюрократы очень долго раскачиваются. И с активами еще ничего не решено. Да, есть движение, но это еще явно не финал истории.

Но общий тренд понятен: с глаз долой — из сердца вон. Чиновники работают — планы разные придумывают, как доставить России неприятности. Целые подразделения для этого задействованы. Даже если предположить, что вот вдруг сейчас удастся договориться по Украине, все эти рестрикции в один день не отменить, как ни старайся.

Развод с Западом продолжается, и стена постепенно выстраивается. Медленно, но верно. Однако мы сами этого хотели — они же там загнивают, зачем они нам? Так что не стоит жалеть. Примем ответные меры, придумаем, как компенсировать ущерб, а они сами потом пожалеют о своих действиях. Прозреют. Когда-нибудь в будущем.

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