Вода ушла из жилых домов в Иркутской области после паводка

С территории подтопленных участков населенных пунктов Казачинско-Ленского района Иркутской области ушла вода, сообщает главное управление МЧС по региону в своем Telegram-канале.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, в населенных пунктах подтопленных участков и домов нет.

Также вода ушла с автомобильных дорог. Восстановлено транспортное сообщение между Ульканом и Тарасово. Из-за размытия дорожного полотна без автомобильного сообщения остаются деревни Карнаухово, Ермаки, Нижнемартыново, Юхта. Сообщение осуществляется водным транспортом, запас продовольствия и медикаментов в населенных пунктах имеется, говорится в сообщении регионального МЧС.

Пострадавшим из-за паводка жителям региона оказывается адресная помощь, проводится оценка ущерба.

В конце июня стало известно о подтоплении 49 жилых домов, а также 188 приусадебных участков в результате выпадения большого количества осадков и подъема уровня воды в реках Иркутской области.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова