Пять населенных пунктов отрезаны паводком в Иркутской области

Из-за перелива четырех участков автомобильных дорог в Иркутской области пять населенных пунктов оказались отрезаны от сообщения — Карнаухово, Ермаки, Нижнемартыново, Юхта, Тарасово. Всего в регионе, по последним данным, в результате выпадения большого количества осадков и подъема уровня воды в реках подтоплены 118 приусадебных участков, в том числе 49 жилых дома, сообщает главное управление МЧС по Иркутской области.

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«Сообщение осуществляется посредством водного транспорта, запас продовольствия и медикаментов в населенных пунктах имеется. В готовности находятся пункты временного размещения», - уточнили в ведомстве.

Накануне на территории Казачинско-Ленского района Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации. В населенные пункты, оказавшиеся в зоне подтопления, местными властями организован подвоз питьевой воды. Для мониторинга обстановки и помощи населению направлена оперативная группа спасателей.

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Лолита Белова