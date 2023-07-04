Работающие в Ярославской области дорожники судились из-за качества асфальта

АО «ПК «Автодорстрой» потребовало взыскать убытки с поставщика некачественного асфальта, уложенного на участке автодороги «Тутаев-Шопша». Иск был подан в арбитражный суд Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорога Тутаев-Шопша

Фото: Ярославская областная дума Дорога Тутаев-Шопша

Фото: Ярославская областная дума

АО «ПК «Автодорстрой» зарегистрировано в Московской области, подрядчик в течение двух лет выполнял ремонт дороги «Тутаев — Шопша» на территории Тутаевского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области. Ъ-Ярославль» сообщал, что ГКУ «Ярдорслужба» обязала «Автодорстрой» заново переложить асфальт на участке автодороги в связи с тем, что верхний слой асфальтобетона не соответствовал ГОСТ. Лаборатория «Ярдорслужбы» выявила, что асфальтобетонная смесь не соответствует нормам «по зерновому составу, содержанию воздушных пустот, значению показателя средняя глубина колеи».

Получив лабораторное заключение, ГК «Автодорстрой» обратился к поставщику асфальта — ООО «Восток Запад Транзит». Данная компания сама выполняет капитальные ремонты дорог в Ярославской области, потому подмосковная фирма предложила поставщику асфальта заново отфрезеровать отрезок дороги «Тутаев—Шопша» и провести его переасфальтировку.

В ответ «Восток Запад Транзит» представил альтернативу: просто заменить товар, поставив 1036 тонн нового асфальта. Об этом стороны подписали договор, но новая партия асфальта так и не была отгружена, что сподвигло ПК «Автодорстрой» подать иск в арбитражный суд на возмещение убытков на общую сумму в 6,8 млн руб.

20 июня 2023 года было окончательно оформлено решение суда. Арбитраж отказался удовлетворить иск, потому что по ходу рассмотрения дела выяснилось, что истец имеет долг перед ответчиком за поставленный асфальт на общую сумму в 18,5 млн руб. Более того, арбитражный суд Ярославской области уже взыскал эти деньги судебным решением еще от 27 июля 2022 года. Так что две дорожные компании смогли договориться о зачете: деньги за некачественный асфальт просто вычли из общего долга за поставку асфальтобетонной смеси.

Алла Чижова