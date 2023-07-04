Рабочая группа оценила ущерб от водной блокады Крыма в 1 трлн рублей

Ущерб, причиненный Крыму из-за водной блокады, может составить более 1 трлн руб. С такой оценкой выступил глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов. Вчера, 3 июля, Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины более 152 млрд руб. в качестве возмещения ущерба от водной блокады полуострова.

«Сейчас к этому иску смогут присоединиться частные организации и индивидуальные предприниматели, которые тоже пострадали. Такие факты есть, и они не одиночные, когда люди и предприятия понесли колоссальные убытки из-за водной блокады. Таким образом, сумма совокупного ущерба, по приблизительной оценке, озвученной на рабочей группе, может составить более 1 трлн руб.»,— рассказал «РИА Новости» господин Трофимов.

По словам Сергея Трофимова, вследствие перекрытия в 2014 году Северо-Крымского канала на полуострове была ограничена подача воды, от чего пострадали промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Все это привело к тяжелым последствиям засухи в Крыму.

Проблема с водой в Крыму обострилась после присоединения полуострова к России. По решению властей Украины в 2014 году была перекрыта подача воды в Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85—87 % потребностей Крыма в воде для питьевых и хозяйственных нужд. Вода, кроме питьевых целей, использовалась для полива 140 тыс. га сельхозугодий.

Милена Костерева