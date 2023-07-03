Власти Крыма намерены взыскать с Украины 152 млрд рублей за водную блокаду

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании ущерба с Украины, понесенного в результате водной блокады полуострова, на общую сумму 152,2 млрд руб. Об этом сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов в Telegram.

«Для нас это очень значимое событие, важный результат нашей деятельности. Это также наш вклад в установление справедливости на официальном, юридическом уровне»,— отметил господин Константинов.

В марте прошлого года крымские парламентарии сообщили о готовящихся исках к представителям Украины о взыскании ущерба, понесенного представителями различных сфер на полуострове из-за перекрытия канала в апреле 2014 года, через который в Крым поступала вода из Днепра. В СКР по факту водной блокады было возбуждено уголовное дело об экоциде (ст. 358 УК РФ).

Анастасия Донскова

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