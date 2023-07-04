Посольство РФ направило демарш в Госдеп с требованием оказать медпомощь арестованному Дунаеву

Сотрудники посольства России в США впервые за два года смогли посетить Владимира Дунаева. Южная Корея экстрадировала его в 2021 году. В США россиянин обвиняется в киберпреступлениях.

Российское посольство направило в Госдепартамент демарш с требованием оказания ему квалифицированной медицинской помощи, сообщила заведующая консульским отделом диппредставительства Надежда Шумова ТАСС. По ее словам, господин Дунаев не признает свою вину и не намерен «подписывать соглашение с прокуратурой».

«Мы удовлетворены возможностью увидеться с Владимиром Игоревичем Дунаевым. Вот уже два года он в тюрьме. Случай с соотечественником — еще один пример американской "охоты" за нашими гражданами за рубежом»,— сказала госпожа Шумова. Дипломат отметила, что россиянина смогли посетить впервые за два года. До этого связь поддерживалась по телефону.

Россиянин был задержан на территории Южной Кореи в мае 2021 года по запросу США. Его экстрадировали в октябре. По версии американского следствия, господин Дунаев с сообщниками в 2015–2020 годах похищал деньги и конфиденциальную информацию и повреждал компьютерные системы. Среди пострадавших — физлица, финансовые и государственные учреждения, коммунальные и частные предприятия. Россиянину грозит заключение на 60 лет.

Леонид Уварчев