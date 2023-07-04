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Коммерсантъ FM
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обновлено 05:05

Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках потушен, площадь составила 2,5 тыс. кв. м

Сотрудники МЧС потушили пожар на бывшей мебельной фабрике в подмосковных Химках. Здание горело на площади 2,5 тыс. кв. м., сообщил «РИА Новости» собеседник в экстренных службах.

Сообщение о пожаре поступило в региональное управление МЧС в 21:24. На момент прибытия огнем было охвачено 400 кв. м. К полуночи площадь пожара достигла 2,3 тыс. кв. м. Пожар был локализован к 3:10 на площади 2,5 тыс. кв. м. Открытое горение было ликвидировано в 4:04.

Пожар произошел по адресу микрорайон Сходня, улица Некрасова, 2. По данным прокуратуры Московской области, по этому адресу расположена бывшая мебельная фабрика.

Леонид Уварчев

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