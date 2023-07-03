В Смольном уточнили параметры Широтной магистрали скоростного движения

На рабочем совещании правительства Санкт-Петербурга под председательством губернатора Александра Беглова в понедельник, 3 июля, одобрены изменения в планировочную документацию, уточняющие параметры будущей Широтной магистрали скоростного движения.

Как уточнили в пресс-службе Смольного, общая протяженность проектируемого участка ШМСД от примыкания к Западному скоростному диаметру до пересечения с Витебским проспектом составит 3,33 км.

Кроме этого, в Приморском районе города будет построен новый участок улицы Лидии Зверевой — от Парашютной улицы до территории, предназначенной для будущей застройки. Длина двухполосной дороги составит 566 метров.

Предполагается, что новый дорожный объект будет безвозмездно передан в собственность Санкт-Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что участником финансирования проекта строительства 5-6 этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) на территории Ленинградской области может стать банк «Россия». Соглашение о потенциальном вхождении в проект нового финансового партнера было подписано в ходе ПМЭФ-2023. Планируемый объем инвестиций в проект составит порядка 100 млрд рублей.

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