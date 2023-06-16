ПМЭФ-2023: Банк «Россия» присоединяется к финансированию участка ШМСД в Ленобласти

Банк «Россия» может стать участником финансирования проекта строительства 5-6 этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) на территории Ленинградской области. Соглашение о потенциальном вхождении в проект нового финансового партнера сегодня в рамках ПМЭФ-2023 подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, президент — председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин и председатель правления банка «Россия» Михаил Клишин. Планируемый объем инвестиций в проект составит порядка 100 млрд рублей.

Ленинградская область — один из самых динамично развивающихся регионов РФ, а Всеволожский район Ленобласти является самым крупным районом страны, где проживает почти 600 тыс. человек, напомнил на церемонии подписания соглашения губернатор Александр Дрозденко. В этой части Ленобласти строится жилье, создаются новые рабочие места, но, к сожалению, есть отставание по вводу транспортной инфраструктуры, признался глава региона. «Для нас это соглашение стратегическое, мы его давно ждали», — подчеркнул господин Дрозденко.

ШМСД призвана укреплять экономический рост региона и значительно улучшить его транспортное сообщение, а, значит, жизнь ленинградцев станет лучше, выразил уверенность Михаил Клишин, и обратил внимание, что поддержка крупных инфраструктурных проектов относится к ключевым задачам банка «Россия».

По данным пресс-службы правительства Ленобласти, сейчас проект по строительству участка ШМСД на территории региона находится в завершающей стадии финансово-технического структурирования: выделены земельные участки, определена трассировка и основные технико-экономические показатели проекта, прорабатываются условия концессии, в ближайшее время ожидается представление частной концессионной инициативы в адрес региона. Предполагается, что в результате реализации проекта пятого и шестого этапов строительства ШМСД существенно увеличится дорожно-транспортная доступность населенных пунктов Ленинградской области, примыкающих к Петербургу.

Александра Тен

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