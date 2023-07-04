Игоря Гуренко назначили генеральным директором воронежского «Электросигнала»

Генеральным директором воронежского АО «Электросигнал» (входит в состав дивизиона «Связь» в рамках интегрированной структуры АО «Концерн “Созвездие“», подконтрольного «Ростеху») официально назначили Игоря Гуренко. Решение было принято на собрании акционеров 30 июня, следует из отчетной документации компании. Срок полномочий господина Гуренко составит пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Потапов (справа) уступил пост главы "Электросигнала" Игорю Гуренко

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Геннадий Потапов (справа) уступил пост главы "Электросигнала" Игорю Гуренко

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также на собрании было решено не выплачивать акционерам дивиденды по результатам 2022 года. За оба изменения проголосовали почти 100% акционеров.

Господин Гуренко ранее был заместителем технического директора предприятия. Он сменил на посту генерального директора 60-летнего Геннадия Потапова, который возглавлял «Электросигнал» с 2004 года практически бессменно. На тот момент господин Потапов стал компромиссной фигурой для двух групп тогдашних акционеров — воронежских миноритариев и ЗАО «Электросигнал-холдинг» (Новосибирск). Лишь однажды, в 2009 году, по итогам голосования он уступил пост Владимиру Шуваеву, который до этого занимал пост начальника конструкторского объединения концерна «Созвездие». Впрочем, уже в конце 2009-го господин Потапов снова возглавил «Электросигнал». Отметим, что несколько лет назад Геннадий Потапов также лишился 4,8% акций предприятия.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Электросигнал» зарегистрировано в Воронеже в 1993 году. Уставный капитал — 208,8 млн руб. Основной вид деятельности — производство радиоэлектронных средств связи. 89,82% акций у АО «Концерн Созвездие». Выручка в 2022 году составила 4,5 млрд руб. (6,8 млрд руб. в 2021-м), чистая прибыль — 14,1 млн руб. (334,4 млн руб. в 2021-м).

Алина Морозова