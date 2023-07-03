На Серафимовском кладбище почтили память военных, погибших на Украине

На Серафимовском кладбище в Петербурге 3 июля простились с военнослужащими, погибшими в результате боевых действий на Украине.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, военные представляли добровольный петербургский батальон «Нева». Имена погибших: Михаил Соколов, Роман Галинский, Михаил Манушкин и Сергей Исайко.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский лично выразили соболезнования родным и близким бойцов.

Каждого из военнослужащих посмертно наградили орденом Мужества.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце июня в Петербурге похоронили погибшего в ходе боевых действий на территории Украины начальника штаба 35-й армии России Сергея Горячева.

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