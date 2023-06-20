Погибший в ходе боевых действий генерал армии России Горячев похоронен в Петербурге

Погибшего в ходе боевых действий на территории Украины начальника штаба 35-й армии России Сергея Горячева похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге. Об этом 20 июня пишет «Фонтанка».

По данным издания, похороны прошли 18 июня. Читатели рассказали о катафалке и роте почетного караула рядом с Домом офицеров на Литейном проспекте — там прошло прощание с генералом. «Участок находится у Одесской дорожки»,— рассказал собеседник «Фонтанки».

Согласно табличке на могиле Горячева, он умер 12 июня. СМИ писали, что это могло случиться в результате ракетного удара по российским позициям в Запорожье. О смерти начальника штаба рассказал 13 июня в Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» и член пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, Горячев был «одним из самых ярких и эффективных» военачальников.

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