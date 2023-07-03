В Казахстане приостановлена добыча нефти на четырех месторождениях из-за сбоя в энергоснабжении

Из-за отключения энергоблока на тепловой электрической станции Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК) на месторождениях АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» в Мангистауской и Атырауской областях Казахстана приостановлена добыча нефти, сообщила казахская национальная нефтяная компания «Казмунайгаз».

«В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО ''Озенмунайгаз'', АО ''Мангистаумунайгаз'', АО ''Каражанбасмунай'', АО ''Эмбамунайгаз'' в Мангистауской и Атырауской областях. Работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии»,— говорится в заявлении компании.

Ранее сегодня, 3 июля, Минэнерго Казахстана сообщило, что на МАЭК аварийно отключился энергоблок №1 с нагрузкой 130 МВт. Станция снабжает промышленность и население юго-запада страны электрической и тепловой энергией, а также водой. Из-за аварии была остановлена работа Атырауского нефтеперерабатывающего завода, без электроснабжения осталась казахстанская часть Каспийского трубопровода.

Позднее в Минэнерго сообщили, что подача энергии восстановлена, энергоснабжение Атырауского и Мангистауского областей Казахстана будет временно осуществляться от российской единой энергосистемы. Ремонтные работы на энергоблоке МАЭК начнутся после 00:00 (21:00 мск) 5 июля.

Эрдни Кагалтынов