«Водоканал» устраняет последствия коммунальной аварии в центре Петербурга

На 8-й Советской улице в Центральном районе Санкт-Петербурга произошла коммунальная авария. Вечером 3 июля там забил «фонтан» прямо на проезжей части. Как сообщает с места событий корреспондент «Ъ-СПб», из-за ЧП под водой оказался и Греческий проспект.

В настоящий момент на месте разлива работают экстренные службы.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», о вытекании стало известно в 18:11. Через 15 минут на место прибыла аварийная бригада, позднее туда дополнительно отправили вторую — чтобы отвести воду с проезжей части, а через полчаса еще две.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за прорыва трубы в Петербурге нарушили движение троллейбусов в Приморском районе.

Наталья Ширнина

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте