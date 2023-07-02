Прорыв трубы в Петербурге нарушили движение троллейбусов в Приморском районе

Скопившаяся на проезжей части вода после прорыва трубы, помешала штатному движению троллейбусов по Комендантскому проспекту в Санкт-Петербурге. К настоящему моменту обычное движение на линии возвращено.

Как сообщила пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок», временно была изменена трасса троллейбусного маршрута № 50 из-за огромной лужи на перекрестке Комендантского проспекта и улицы Шаврова. Кроме того, троллейбусы № 2 и № 23 проходили затопленный участок автономным ходом.

По информации «Водоканала Санкт-Петербурга», разлив произошел из-за прорыва трубы на Шуваловском проспекте. Сейчас специалисты ликвидируют аварию. Движение по Комендантскому проспекту на время работ полностью остановлено на затопленном участке.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте