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Петербургский ретейлер Melon Fashion Group удвоил прибыль за год

По итогам прошедшего года чистая прибыль петербургского ритейлера Melon Fashion Group (владеет брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela) увеличилась на 121% — до 7,8 млрд рублей. На финансовую отчетность компании по МСФО 3 июля обратил внимание РБК Петербург.

При этом выручка Melon Fashion Group за указанный период по отношению к показателям 2021 года выросла на 23%, составив 46 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 69,4% — до 14,6 млрд руб.

Как прокомментировал эти данные генеральный директор группы Михаил Уржумцев, в связи с уходом многих зарубежных компаний с российского рынка Melon Fashion Group пришлось пересмотреть свои планы. В результате было принято решение масштабировать бизнес. В частности, за последнее время ритейлер открыл 103 новых магазина, еще 33 торговые точки были перемещены в места с более высоким трафиком потенциальных покупателей.

Ранее «Ъ-СПб» также писал о намерении петербургской Melon Fashion Group открыть 50 магазинов нового бренда Idol.

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