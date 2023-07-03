Белгородские коммунисты предлагают отложить выборы в четырех районах и двух округах из-за обстрелов

Руководитель фракции КПРФ в Белгородской областной думе Станислав Панов направил обращение в избирательную комиссию с предложением отменить выборы депутатов в нескольких районах региона, регулярно подвергающимся обстрелам со стороны Украины. Об этом сообщили в местном обкоме партии.

Политик предложил перенести выборы в Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Валуйском и Грайворонском округах. В них в сентябре этого года будут выбирать депутатов сельских поселений и городских советов. Господин Панов считает, что голосование следует отложить на более поздний срок и провести его после отмены режима повышенной готовности. Этот режим действует на территории Белгородской области с октября прошлого года в связи с регулярными обстрелами и атаками с беспилотников.

В обращении коммунист подчеркнул, что организация и проведение выборов, а также предвыборная агитация могут подвергнуть опасности жизни, здоровье и имущества участников избирательного процесса.

В конце июня избирком Белгородской области отложил голосование на выборах депутатов совета депутатов Шебекинского городского округа второго созыва. Этот округ в начале месяца подвергался массированным обстрелам и вторжению диверсионных групп. На фоне участившихся атак из местных населенных пунктов уехало большинство жителей: к 10 июня в 40-тысячном городе Шебекино осталось менее 3 тыс. человек. Согласно постановлению комиссии, подготовку к выборам в Шебекинском городском округе возобновят после отмены режима повышенной готовности. При принятии решения о переносе председатель облизбиркома Игорь Лазарев подчеркнул, что проводить избирательные кампании в единый день голосования 10 сентября предстоит «в непростых условиях», поэтому особого внимания потребуют меры безопасности избирателей, членов участковых избирательных комиссий и обустройство избирательных участков.

Алина Ковалева