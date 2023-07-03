Украина 2 июля атаковала Белгородскую область 138 снарядами и несколькими беспилотниками

Со стороны Украины по Белгородской области было выпущено 138 снарядов, а также несколько беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Больше всего обстреливали Волоконовский район — 50 раз. По окраине хутора Старый выпущено 48 минометных снарядов, по окраине села Тишанка — два артиллерийских. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе зафиксировано 37 прилетов. По селу Щетиновка выпущено 12 артиллерийских снарядов и 20 снарядов из гранатомета, по селу Нехотеевка — пять артиллерийских. В селе Красный Хутор беспилотник сбросил два взрывных устройства, один БПЛА самолетного типа был сбит над районом системой ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

Шебекинский городской округ был обстрелян 30 раз. По поселку Первомайский выпущено 17 минометных снарядов, по селу Терезовка – восемь минометных снарядов, по хутору Марьино — четыре, по хутору Мухин — один. Пострадавших и разрушений нет.

По Грайворонскому горокругу выпущен 21 раз: 17 по селу Дроновка и четыре по поселку Горьковский. На Дроновку также с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Еще один аппарат сбросил взрывное устройство на окраине села Новостроевка-Вторая. Пострадавших нет. В Дроновке повреждены линия электропередач, газопровод и инфраструктурный объект связи, а также четыре домовладения.

Борисовский район был атакован только беспилотниками. С них на окраине хутора Лозовая Рудка сброшено пять взрывных устройств, а на окраине села Цаповка — два. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе село Староселье атаковал дрон-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.

О других событиях во время спецоперации читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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