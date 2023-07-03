Более 77 тысяч гостей Сочи Парка прокатились на самой большой в России водной горке

Сочи Парк поделился статистикой первого месяца работы нового семейного аттракциона «Морская царевна».



Фото: пресс-служба Сочи Парк

Уникальный водный аттракцион «Морская царевна» в тематическом парке развлечений презентовали 1 июня, и его открытие дало старт тематическому летнему сезону «Ныряй в чудеса», посвященному водной стихии. Новая семейная горка — первая в России и третья в мире по подобным техническим характеристикам: три впечатляющих спуска, самый высокий из которых равен 12 метрам, огромный шестиметровый разлет волны, гигантская площадь в 5,5 тыс. кв. м. В июне новый семейный аттракцион оценили уже более 77 тыс. детей и взрослых.

Фото: пресс-служба Сочи Парк

Тематический сезон «Ныряй в чудеса» продолжается, гранд-премьеры этого лета — ледовая сказка от команды Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» с олимпийскими чемпионами в главных ролях и представление Московского цирка Юрия Никулина «Водная феерия», сделанное специально для Сочи Парка. Кроме того, в афише мероприятий — шоу в дельфинарии, сказочные парады, пенная дискотека, уличные перфомансы, детские спектакли, мастер-классы, встречи с Бабой Ягой и Морской царевной, новым маскотом парка.

Фото: пресс-служба Сочи Парк

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