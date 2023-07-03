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В гордуме объяснили поправку о компенсации депутатам расходов на проезд

Председатель Пермской думы Дмитрий Малютин прокомментировал поправку о компенсации депутатам городского парламента расходов на проезд, которая была внесена в положение о гарантиях деятельности, запретах, ограничениях и обязанностях депутата на пленарном заседании думы 27 июня. Господин Малютин пояснил, что депутаты работают в гордуме на освобожденной основе и зарплату за это не получают, однако по закону для них предусмотрены средства на определенные расходы, в том числе на оплату проезда. Данный пункт закреплен в положении с 2014 года.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Но сейчас в связи с транспортной реформой мы внесли в этот документ чисто технические изменения для осуществления бухгалтерского учета в изменившихся условиях. И дополнительных затрат из бюджета на эти цели не требуется. Считаю, что представлять дело так, будто депутаты проголосовали на июньском пленарном заседании за какие-то дополнительные привилегии по меньшей мере некорректно»,— цитирует Дмитрия Малютина пресс-служба думы.


Напомним, изменения в положение, о которых идет речь, предполагают, что думцам будут компенсировать расходы на оплату проезда в общественном транспорте наличными или по карте. Для этого они должны будут предоставить документы, подтверждающие факт оплаты проезда, и специальный маршрутный лист. Если депутат пользуется проездным, то затраты на его приобретение парламентарию также компенсируют.

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