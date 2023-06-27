Депутатам Пермской думы будут компенсировать расходы на проезд в общественном транспорте

Сегодня на пленарном заседании депутаты Пермской думы внесли изменения в положение о гарантиях деятельности, запретах, ограничениях и обязанностях депутата городского парламента. Поправки подразумевают, что думцам будут компенсировать расходы на проезд в общественном транспорте. Для этого они должны будут предоставить документы, подтверждающие факт оплаты проезда, и специальный маршрутный лист. Если депутат пользуется проездным, то затраты на его приобретение парламентарию также компенсируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вопрос рассматривался без доклада, однако депутат Ирина Горбунова попросила предоставить ей слово. Он выступила против утверждения поправок, заявив, что этот вопрос «актуален только для одного депутата» — члена фракции КПРФ Сергея Медведева, который выступил инициатором изменений. «Я предлагаю не позориться с этим решением. У нас пенсионеры вообще-то находят средства на оплату проездных. Мы добавляем себе новую льготу, которая настолько мала и при этом настолько некрасиво выглядит с нашей стороны. Я как депутат не хочу ассоциироваться с такой историей, что мы сейчас еще и проездные будем себе оплачивать. У меня есть предложение все-таки отклонить этот проект»,— сказала госпожа Горбунова.

В ходе голосования большинство депутатов поддержали внесение поправок, и изменения были утверждены.