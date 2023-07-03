«Дзен» обновил систему монетизации для авторов

Контентная платформа «Дзен» обновила систему монетизации для авторов. Теперь авторам будут платить за продолжительность просмотра их контента пользователями. Об этом сообщила пресс-служба «Дзена».

Платформа начнет платить авторам за время просмотра контента с 1 августа. Время будет считаться в минутах вовлеченного просмотра, который будет фиксироваться специальным алгоритмом.

«Например, когда пользователь открывает публикацию и тут же ее закрывает, такое время просмотра считаться вовлеченным не будет. Или если автор поставит свое видео на автоплей на 24 часа, чтобы заработать больше, платформа это зафиксирует и не учтет это время»,— объясняет работу алгоритма «Дзен».

С момента начала действия новых правил авторы смогут подключить монетизацию, когда их подписчики посмотрят контент 30 часов за последние 30 дней. Авторы с уже подключенной монетизацией останутся на старой системе до конца 2023 года.

«Дзен» каждый день будет формировать фонд выплат из своих рекламных доходов. Сумма будет распределяться среди всех авторов с подключенной монетизацией: чем дольше пользователь будет смотреть контент автора, тем больше будет его личная выплата.

Ранее платформа платила за активных подписчиков, а рекламный доход распределялся в зависимости от того, сколько пользователей подписались на канал и насколько активно взаимодействовали с его контентом.

Полина Мотызлевская