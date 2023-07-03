ХМАО и ЯНАО в 2022 году обеспечили 10% всех российских инвестиций

Пятая часть прироста всех инвестиций России в 2022 году была за счет регионов Уральского федерального округа (УрФО). Прежде всего на прирост повлияли Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), которые обеспечили 10% от показателя. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совете с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба полпреда в УрФО Владимира Якушева Фото: Пресс-служба полпреда в УрФО Владимира Якушева

«Урал нарастил инвестиции более чем на четверть к 2021 году, что стало рекордным показателем за последние 11 лет»,— заявил Максим Решетников. По его словам, уральский бизнес вкладывается в увеличение добавочной стоимости добывающих производств, развивает проекты глубокой переработки сырья и локализации. А также в обрабатывающую промышленность, транспорт и логистику.

По словам Владимира Якушева, одно из самых перспективных направлений наращивания инвестиций — это внутренний туризм. На совете главы регионов обсудили с полпредом Якушевым привлечение инвестиций в регионы, экспорт и развитие внутреннего туризма. Как отметил господин Решетников, на строительство модульных гостиниц в УрФО по поручению президента выделено 1,5 млрд руб.

Также Владимир Якушев добавил о работе приемной президента. По данным пресс-службы полпреда, в период с 23 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года в приемную поступило 518 обращений от жителей УрФО. «Ни одно обращение не остается без внимания. Все ситуации, с которыми обращаются военнослужащие и их родные, тщательно разбираются с привлечением всех органов власти, к компетенции которых относятся рассматриваемые вопросы»,— отметил господин Якушев.

Напомним, правительство РФ выделит 285 млн руб. на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов в Свердловской области.

Полина Хабарова

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