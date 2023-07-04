Воронежский производитель упаковки «Дельта-пак» утроил чистую прибыль в 2022 году

По итогам 2022 года выручка россошанского ООО «Дельта-пак» выросла в 1,6 раза, а чистая прибыль — в 3,2 раза. Это следует из опубликованной финансовой отчетности.

Выручка составила 2,72 млрд руб. Годом ранее она равнялась 1,65 млрд, то есть на 1,07 млрд меньше. Чистая прибыль увеличилась со 162,5 до 525,1 млн.

Себестоимость продаж в 2022 году равнялась 1,91 млрд руб., что на 594,1 млн руб. больше показателей 2021 года (1,32 млрд руб.).

Дебиторская задолженность увеличилась на 42,6 млн руб.: на 31 декабря 2022 года она составляла 178,17 млн, на 31 декабря 2021 года — 135,6 млн. Кредиторская задолженность выросла на 178,3 млн — с 217,8 до 396,1 млн.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дельта-пак» зарегистрировано в Россоши в 1999 году. Уставный капитал — 7,66 млн руб. Единственный владелец и генеральный директор — Виктор Дорошевский. По собственным данным, компания производит гибкую упаковку и готовые пакеты для пищевой продукции и других товаров.

В 2025 году «Дельта-пак» планирует расширить выпуск гибкой многослойной упаковки за 770 млн руб. По словам господина Дорошевского, реализация проекта повлечет за собой дополнительные налоговые поступления в 150 млн руб. в год и создание 40 рабочих мест.

Алина Морозова

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