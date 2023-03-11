Воронежский «Дельта-пак» направит в очередное расширение производства в Россоши 770 млн рублей

На расположенном в Россоши Воронежской области крупном производстве упаковки ООО «Дельта-пак» планируют через два года реализовать очередной инвестпроект, направленный в этот раз на расширение выпуска гибкой многослойной упаковки. Сумма вложений оценивается в 770 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона после посещения предприятия губернатором Александром Гусевым.

Глава региона принял участие в торжественном открытии нового цеха по производству легкоперерабатываемой упаковочной пленки. Для запуска этой линии «Дельта-пак» закупила высокотехнологичное оборудование, возвела помещение логистического центра, в котором размещена автоматизированная стеллажная система хранения. По словам генерального директора «Дельта-пак» Виктора Дорошевского, следующий проект — расширение производства гибкой многослойной упаковки - в рамках импортозамещения планируется реализовать в 2025 году. Он повлечет за собой создание 40 рабочих мест и дополнительные налоговые поступления в 150 млн руб. в год.

В рамках той же рабочей поездки региональные власти посетили АО «Минудобрения», где продолжается модернизация производства. В 2023 году предприятие планирует направить на эти цели порядка 1,5 млрд руб., чтобы «повысить эффективность и безопасность производства».

Владимир Зоркий