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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор отменил минимальные пороги тестирования на COVID-19

Роспотребнадзор постановил отменить нормативы по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию в зависимости от активности COVID-19 в регионе. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Отмененная норма вводила минимальный порог количества тестирований на 100 тыс. населения в зависимости от эпидемической активности коронавируса в регионе. Вводилась трехуровневая система. В регионах с высоким уровнем активности коронавируса ведомство рекомендовало проводить не менее 300 тестов на 100 тыс. населения, со средним уровнем — не менее 200, с низким — не менее 150.

В июне правительство России отменило гранты для регионов за успехи в борьбе с коронавирусом — низкие показатели заболеваемости, охват жителей ПЦР-тестированием и кампанию вакцинации. Фактически власти не спешат отказываться лишь от одной антикоронавирусной меры — запрета на массовые мероприятия, в частности на акции и пикеты.

Подробнее — в материале «Режим пониженной готовности».

Эрдни Кагалтынов

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