Власти приступят к строительству инфраструктуры курорта «Новая Анапа» в 2024 году

Строительство обеспечивающей инфраструктуры курорта «Новая Анапа» в ст. Благовещенской Краснодарского края начнется в 2024 году, сообщил заместитель министра строительства России Юрий Гордеев в рамках совещания по туристическим инвестпроектам в министерстве строительства и ЖКХ РФ.

«В целях реализации проекта «Новая Анапа» необходимо создание инженерно-технического и транспортного обеспечения, в том числе системы водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения, а также объектов транспортной инфраструктуры», — цитирует пресс-служба ведомства господина Гордеева.

Как сообщалось ранее, курорт «Новая Анапа» разместится на площади 1,8 тыс. га. Здесь будет создан номерной фонд в 25 тыс. мест. Объем инвестиций в проект оценивается в 350 млрд руб.

В июне текущего года корпорация «Туризм.РФ» начала конкурс по разработке архитектурных, планировочных и градостроительных решений курорта «Новая Анапа». По итогам разработки, будут созданы более 100 инвестиционных лотов по конкретным объектам строительства, которые власти планируют реализовать к июню 2024 года.

Анастасия Назарова