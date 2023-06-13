«Туризм.РФ» объявило конкурс по разработке проекта курорта «Новая Анапа»

Корпорация «Туризм.РФ» начала конкурс по разработке архитектурных, планировочных и градостроительных решений курорта «Новая Анапа». Об этом сообщает пресс-служба организации.

«В результате проведения конкурса основой проекта будущего курорта станут передовые архитектурные, градостроительные и планировочные решения и лучшие мировые практики»,— сообщает пресс-служба «Туризм.РФ».

Как сообщалось ранее, в рамках проекта «Новая Анапа» предполагается освоение территории площадью 1,6 тыс. га. Объем инвестиций при этом может составить 350 млрд руб. Из сообщения «Туризм.РФ» следует, что зона курорта увеличилась до 1,8 тыс. га. «Курорт федерального уровня будет создан у ст. Благовещенской, в 25 км от Анапы. Номерной фонд составит 25 тыс. номеров. Также на территории курорта будет построен центр парусного спорта, гостевая марина на 300 яхт и маломерных судов, конгресс-центр, фестивальная зона, коммерческие площади. Реализация проекта обеспечит регион 25 тыс. новых рабочих мест. Также предполагается, что туристический поток в Анапский район Кубани увеличится до 5 млн человек в год.

«По итогам разработки мастер-плана мы сформируем более 100 инвестиционных лотов, которые заинтересуют как крупных инвесторов, так и представителей малого и среднего бизнеса, поскольку среди лотов будут не только крупные гостиницы, но и точки общественного питания, развлекательной и сервисной инфраструктуры»,— цитирует пресс-служба «Туризм.РФ» генерального директора корпорации Сергея Суханова.

Инвестиционные лоты введут в продажу к июню 2024 года.

Анастасия Назарова