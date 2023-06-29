Доходный дом Петрова на Загородном проспекте признали памятником

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры включил в реестр объектов культурного наследия регионального значения Доходный дом В.Е. Петрова на Загородном проспекте, д. 42, лит. А. Соответствующее распоряжение подписал председатель КГИОП Сергей Макаров, сообщает пресс-служба Смольного.

Как уточняется в документе, здание представляет собой образец доходного дома конца XIX века. Архитектурно-художественное решение фасадов, выполненное в приемах эклектики, сохранилось до настоящего времени. Также сохранились историческое объемно-пространственное решение дома, помещения с комплексной декоративно-художественной отделкой, в том числе парадная лестница.

В 1870-х годах участок под № 2/38 (сейчас — № 42) в Московской части принадлежал потомственному почетному гражданину Василию Петрову. В 1879 году взамен существующего лицевого деревянного строения был построен каменный четырехэтажный лицевой дом.

В настоящее время здание является многоквартирным жилым домом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в реестр выявленных памятников включат деревянное здание железнодорожной станции Горская.

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