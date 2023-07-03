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Концепцию благоустройства Автозаводского парка обсудят с нижегородцами 6 июля

Администрация Нижнего Новгорода подписала с Горьковским автозаводом соглашение о благоустройстве парка в Автозаводском районе, сообщил мэр Юрий Шалабаев. Предприятие профинансирует разработку концепции и подготовку проектно-сметной документации.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Концепцию благоустройства парка будут обсуждать на встрече с нижегородцами 6 июля. Она пройдет в ДК ГАЗ, начало — в 18:00.

«Это знаковое событие, потому что за 88 лет существования парк ни разу не видел по-настоящему серьезного обновления. Устарела инженерная инфраструктура, внешний вид не соответствует современным требованиям. Территория парка — 50 гектаров, на которых сохранилась историческая планировочная структура. Одна из важнейших задач сейчас — не только благоустроить, но и сберечь ценные элементы»,— написал Юрий Шалабаев в Telegram-канале.

Как ранее сообщалось, администрация рассчитывает провести благоустройство Автозаводского парка до 2026 года.

Анастасия Еремина

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